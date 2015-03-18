Рада залишила в силі заборону на російські серіали

Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект постанови проголосував лише 41 народний депутат (при необхідних 226 - УНІАН) із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Авторами проекту постанови є народні депутати із фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко та Михайло Папієв, котрі стверджували, що ВР порушила регламент, оскільки не надала, зокрема, за 10 днів до розгляду законопроекту його на ознайомлення народним депутатам.

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Голова Комітету ВР з питань регламенту Павло Пинзеник зазначив, що порушення регламенту мали місце, але він не вважає "їх критичними".

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.

Відразу після голосування за нього 5 лютого депутати від "Опозиційного блоку" подали скаргу про начебто "порушення процедури" під час голосування. Як роз’яснив голова ВР Володимир Гройсман, відповідно до законодавства, Верховна Рада повинна розглянути постанову про скасування голосування за зазначений законопроект.

Він зазначив, що підпише закон одразу після зняття проблемних питань.