На Луганщині за добу затримали 4 бойовиків "ЛНР"

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай.

Згідно з повідомленням, бійці батальйону "Кіровоград" у районі с. Комишуваха Попаснянського району затримали громадянина 1981 р.н., який брав участь в незаконному збройному формуванні "ЛНР".

"Того ж дня бійці цього батальйону та дорожньо-патрульної служби УМВС у Вінницькій області в м. Золоте Попаснянського району затримали двох чоловіків 1975 р. і 1989 р.н., які брали участь у незаконному збройному формуванні "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, також у ході проведених оперативних заходів співробітники Служби безпеки України викрили жителя Луганська 1987 р.н., який воює на боці так званої "ЛНР". Ці факти зареєстровано. Проводяться перевірки.

Як повідомляв УНІАН, за добу, 13 березня, у Луганській області викрили і затримали 8 мешканців регіону, які беруть участь у незаконних військових формуваннях терористичної організації "ЛНР".