Україна веде переговори про безвізовий режим з Малайзією, Сінгапуром і Мексикою

13:09, 18 березня 2015
Суспільство
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Угода про безвізові поїздки з Чилі вже готова до підписання.

REUTERS

Міністерство закордонних справ України веде переговори про встановлення безвізового режиму з Малайзією, Сінгапуром, Уругваєм, Республікою Корея (Південною Кореєю) та Мексикою.

Про це у Twitter, відповідаючи на запитання користувачів мережі, повідомив керівник консульської служби зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга.

"Працюємо в напрямку безвізового режиму: Малайзія, Сінгапур, Уругвай, Корея, Мексика", - зазначив він.

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Також Сибіга повідомив, що вже готова до підписання угода про безвізові поїздки з Чилі.

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