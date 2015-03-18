Україна веде переговори про безвізовий режим з Малайзією, Сінгапуром і Мексикою

Міністерство закордонних справ України веде переговори про встановлення безвізового режиму з Малайзією, Сінгапуром, Уругваєм, Республікою Корея (Південною Кореєю) та Мексикою.

Про це у Twitter, відповідаючи на запитання користувачів мережі, повідомив керівник консульської служби зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга.

"Працюємо в напрямку безвізового режиму: Малайзія, Сінгапур, Уругвай, Корея, Мексика", - зазначив він.

.@Ancient_Sex З Чилі Угода про безвізові поїздки готова до підпис.Працюємо в напрямку безвіз.режиму:Малайзія,Сінгапур,Уругвай,Корея,Мексика — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 18, 2015

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Також Сибіга повідомив, що вже готова до підписання угода про безвізові поїздки з Чилі.