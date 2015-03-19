Нацрада анулювала ліцензію української версії Euronews

Рішення було аргументовано сильно завищеною вартістю прав на створення контенту, значною заборгованістю перед Euronews і неможливістю впливати на контент української версії каналу, передає ZN.UA.

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"Заборгованість на поточний момент становить близько 11 млн євро. У той час як уряд виділив бюджет НТКУ на поточний рік у розмірі еквівалентному 600 тис. євро", - сказав заступник голови НТКУ Олександр Харебін, додавши, що на поточний момент йдуть переговори з Euronews про боргові зобов'язання.

12 січня повідомлялося, що Держкомтелерадіо хоче відмовитися від української версії Euronews.

Українська редакція Euronews почала роботу в серпні 2011 року, одна з перших передач (про святкування річниці Незалежності України) вийшла в підцензурному варіанті.