На Харківщині пограбували будинок судді апеляційного суду

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, подія сталася 18 березня, о 7:30 ранку.

За відомостями міліції, троє невідомих з масками на обличчях проникли на територію домоволодіння 52-річного судді. Під загрозою застосування предметів, зовні схожих на пістолети, зловмисники заволоділи ювелірними виробами і зникли з місця події на автомобілі.

Читайте такожУ Донецьку бойовики пограбували музей Великої Вітчизняної війни - ЗМІ

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження ч.3 за ст. 187 ККУ (розбій). Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

«Слідчо-оперативні дії тривають. Слідчі не пов’язують цей злочин із професійною діяльністю потерпілого», - зазначили в міліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Рівному обікрали обласну будівлю міліції.