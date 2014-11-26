У Рівному обікрали обласну будівлю міліції

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області, вночі 26 листопада невідомі особи вкрали речі зі службового кабінету слідчого управління УМВС України у Рівненській області, по вулиці Хвильового, 2.

Зловмисники потрапили у приміщення з дворової території.

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Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК (крадіжка чужого майна із проникненням у приміщення), санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

На даний час проводиться досудове розслідування, встановлюються особи, причетні до скоєння даного злочину.

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