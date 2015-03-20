На вулицях Харкова сьогодні знову відбудуться практичні заняття військових

У Харкові на вулицях міста сьогодні, 20 березня, пройдуть чергові практичні заняття військових правоохоронців.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За відомостями міліції, заняття з тактичної підготовки розпочалися о 8.00.

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«Колона військовослужбовців військової служби правопорядку кількістю близько 100 осіб у повній екіпіровці та бойовому спорядженні буде пересуватися різними вулицями міста. У зв’язку із цим звертаємось до усіх громадян дотримуватись спокою, не піддаватися паніці та із розумінням поставитися до військових тренувань», - зауважили у міліції.

Практичні заняття є плановими та мають за мету визначити рівень підготовки мобілізованих осіб й при необхідності надати їм бойові навички. Навчання продовжуватимуться на спеціальному полігоні та триватимуть 10 годин.

Як повідомляв УНІАН, подібні практичні навчання на вулицях міста Харкова військові проводили 18 березня.