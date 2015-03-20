Туреччина виділила Україні $50 мільйонів кредиту і $10 мільйонів гуманітарної допомоги

Про це повідомив президент Петро Порошенко під час спільної з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом прес-конференції у Києві.

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"Ми також вдячні за надання 10 млн доларів гуманітарної допомоги нашій країні", - сказав Петро Порошенко.

"Я також дякую президенту Ердогану за рішення виділити Україні кредит у розмірі 50 млн доларів на покриття дефіциту бюджету", - зазначив він.