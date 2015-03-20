Переговори Порошенка і Ердогана тривали втричі більше від запланованого

Переговори президентів України і Туреччини Петра Порошенка та Реджепа Таипа Ердогана віч-на-віч тривали 3 години замість запланованої години.

Про це прес-секретар глави держави Святослав Цеголко написав в "Твіттері". Читайте такожЧервоний Хрест з Німеччини, Австрії та Туреччини надав Україні гуманітарної допомоги на $260 тисяч "Переговори тривали віч-на-віч три години замість однієї. Зараз проходить засідання стратегічної українсько-турецької ради", - повідомив він. Проте Святослав Цеголко не повідомив подробиць діалогу президентів.

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