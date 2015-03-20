Переговори Порошенка і Ердогана тривали втричі більше від запланованого

17:29, 20 березня 2015
Політика
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Переговори президентів України і Туреччини Петра Порошенка та Реджепа Таипа Ердогана віч-на-віч тривали 3 години замість запланованої години.

Порошенко и Эрдоган общались 3 часа / Фото УНИАН

Про це прес-секретар глави держави Святослав Цеголко написав в "Твіттері".

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"Переговори тривали віч-на-віч три години замість однієї. Зараз проходить засідання стратегічної українсько-турецької ради", - повідомив він.

Проте Святослав Цеголко не повідомив подробиць діалогу президентів.

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