Розкрито резонансне вбивство офіцера СБУ у Волновасі

Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в соцмережі. Він повідомив, що "спеціальна операція МВС , СБУ і Генпрокуратури призвела до затримання на цей момент вже 11 учасників бандформування, в тому числі чотирьох, які безпосередньо брали участь в інциденті, що призвів до загибелі офіцера СБУ. В результаті обшуків вилучено незаконний арсенал зброї, включаючи 9 автоматів, кулемет РПК, 6 гранатометів, гранати і патрони в цинках".

Читайте такожШтаб АТО: затримано кілька причетних до розстрілу співробітника СБУ у ВолновасіМіністр зазначив, що по інших учасниках оголошений спеціальний режим "Перехоплення". При цьому Арсен Аваков уточнив, що 8 членів банди затримали в Дніпропетровську, решта - на території Донецької області.

"Цікавий факт, що на захист затриманих негайно "вписався" один із нардепів коаліції. Навмисно поки не називаю прізвище, тим більше, що значення цьому ні я, ні голова СБУ, ні Гренпрокурор не надаємо. Треба буде - буде негайний запит у Раду на зняття депутатської недоторканності і арешт",- зазначив глава МВС.

Також Арсен Аваков розповів про обставини, при яких був убитий офіцер СБУ. "Офіцер СБУ був убитий при затриманні трьох фур контрабанди, які бандити, об'їзними дорогами, минаючи блокпости українських силовиків, прикриваючись посвідченнями "Правого сектора", намагалися переправити на територію так званої ДНР",- написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня на одній з вулиць Волновахи невідомі з автоматичної зброї розстріляли співробітника СБУ. Як повідомив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, потерпілий від отриманих поранень помер в машині швидкої допомоги. Сьогодні прес-офіцер АТО Андрій Лисенко повідомив, що співробітники міліції затримали кількох осіб, причетних до вчорашнього розстрілу у Волновасі Донецької області співробітника СБУ.