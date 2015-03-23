Порошенко присвоїв звання Героя України чотирьом військовим командирам

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент вручив ордени «Золота зірка» на зустрічі з командирами бригад та батальйонів Збройних сил України, що відбулася у Національному університеті оборони імені Черняховського.

Президент заявив, що найкращі бойові командири мають призначатися на керівні посади у Збройних силах.

«Треба змінити тактику призначення командирів – проявиш себе в бою, підеш на вищі посади. Тільки ті командири, які пройшли з бійцями випробування на полі бою, заслуговують бути командирами», – наголосив президент.

За словами верховного головнокомандувача, «той соціальний ліфт, про який вже давно говорять «на гражданці», має бути запроваджено і у Збройних силах. Найкращі мають отримувати найвищі посади».

Глава держави відзначив, що вже вісім командирів бригад призначено на вищі посади у Збройних силах. Зокрема, Герой України полковник Михайло Забродський призначений командувачем Високомобільних десантних військ, командир 25-ї окремої повітрянодесантної бригади полковник Юрій Содоль – першим заступником командувача Високомобільних десантних військ. Командир 24-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Павлюк призначений начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід».

Крім цього, п’ять командирів батальйонів призначено на посади командирів бригад, шістнадцять – на посади заступників командирів бригад, двадцять два заступника командирів батальйонів призначено на посади командирів батальйонів тощо.

«Вірю, що саме така кадрова політика стане запорукою виведення Збройних сил на новий якісний рівень», – заявив глава держави.

Найвищу нагороду країни – орден «Золота Зірка» з рук верховного головнокомандувача отримав командир 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування “Північ” Сухопутних військ Збройних сил Василь Зубанич. Підполковник у зоні бойових дій перебуває з травня 2014 року, зокрема брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. Рішення комбата сприяли успішному виконанню поставлених завдань підрозділами в районі проведення АТО. Під час прориву в складі штурмової групи у Луганський аеропорт для забезпечення відходу підрозділів з оточення отримав осколкове та вогнепальне поранення, однак відмовився від госпіталізації та продовжував управління діями підрозділу. З листопада 2014 року виконує завдання на Дебальцевському напрямку.

Званням Героя України та орденом «Золота зірка» також нагороджено командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Сергія Собка. 27 липня 2014 року батальйонна тактична група під керівництвом підполковника взяла стратегічний плацдарм Савур-Могила. Протягом липня-вересня підрозділ виконував завдання на території Луганської області і показав приклад мужності та професіоналізму.

Найвищу державну нагороду також вручено командиру аеромобільної роти 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади Олександру Порхуну. Під час проведення АТО майор приймав виважені та рішучі рішення у критичні моменти бою. 29 липня штурмова група під керівництвом офіцера взяла під контроль та утримувала Савур-Могилу, що в подальшому позитивно вплинуло на хід операції з найменшими втратами серед особового складу та техніки. В ході операції військовослужбовець отримав контузію III ступеню, але продовжував виконувати поставленні завдання.

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Звання Героя України та орден «Золота зірка» вручено командиру механізованої роти механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу Володимиру Гринюку. Підпорядкований підрозділ офіцеру знищив велику кількість бронетехніки та живої сили незаконних збройних формувань. 10-11 лютого під час зачистки населеного пункту Логвінове завдяки сміливості та блискавичним рішучим діям офіцера штурмова група захопила частину населеного пункту, при цьому особисто офіцер знищив 3 одиниці бронетехніки та до 30 бойовиків. Під час проведення операції отримав поранення, але продовжив керувати зведеним підрозділом.

Глава держави також вручив військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького.