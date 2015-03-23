Порошенко присвоїв звання Героя України чотирьом військовим командирам
Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України чотирьом військовим командирам, які проявили мужність, героїзм, високий рівень професіоналізму, відстоюючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент вручив ордени «Золота зірка» на зустрічі з командирами бригад та батальйонів Збройних сил України, що відбулася у Національному університеті оборони імені Черняховського.
Президент заявив, що найкращі бойові командири мають призначатися на керівні посади у Збройних силах.
«Треба змінити тактику призначення командирів – проявиш себе в бою, підеш на вищі посади. Тільки ті командири, які пройшли з бійцями випробування на полі бою, заслуговують бути командирами», – наголосив президент.
За словами верховного головнокомандувача, «той соціальний ліфт, про який вже давно говорять «на гражданці», має бути запроваджено і у Збройних силах. Найкращі мають отримувати найвищі посади».
Глава держави відзначив, що вже вісім командирів бригад призначено на вищі посади у Збройних силах. Зокрема, Герой України полковник Михайло Забродський призначений командувачем Високомобільних десантних військ, командир 25-ї окремої повітрянодесантної бригади полковник Юрій Содоль – першим заступником командувача Високомобільних десантних військ. Командир 24-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Павлюк призначений начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід».
Крім цього, п’ять командирів батальйонів призначено на посади командирів бригад, шістнадцять – на посади заступників командирів бригад, двадцять два заступника командирів батальйонів призначено на посади командирів батальйонів тощо.
«Вірю, що саме така кадрова політика стане запорукою виведення Збройних сил на новий якісний рівень», – заявив глава держави.
Найвищу нагороду країни – орден «Золота Зірка» з рук верховного головнокомандувача отримав командир 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування “Північ” Сухопутних військ Збройних сил Василь Зубанич. Підполковник у зоні бойових дій перебуває з травня 2014 року, зокрема брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. Рішення комбата сприяли успішному виконанню поставлених завдань підрозділами в районі проведення АТО. Під час прориву в складі штурмової групи у Луганський аеропорт для забезпечення відходу підрозділів з оточення отримав осколкове та вогнепальне поранення, однак відмовився від госпіталізації та продовжував управління діями підрозділу. З листопада 2014 року виконує завдання на Дебальцевському напрямку.
Званням Героя України та орденом «Золота зірка» також нагороджено командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Сергія Собка. 27 липня 2014 року батальйонна тактична група під керівництвом підполковника взяла стратегічний плацдарм Савур-Могила. Протягом липня-вересня підрозділ виконував завдання на території Луганської області і показав приклад мужності та професіоналізму.
Найвищу державну нагороду також вручено командиру аеромобільної роти 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади Олександру Порхуну. Під час проведення АТО майор приймав виважені та рішучі рішення у критичні моменти бою. 29 липня штурмова група під керівництвом офіцера взяла під контроль та утримувала Савур-Могилу, що в подальшому позитивно вплинуло на хід операції з найменшими втратами серед особового складу та техніки. В ході операції військовослужбовець отримав контузію III ступеню, але продовжував виконувати поставленні завдання.
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Звання Героя України та орден «Золота зірка» вручено командиру механізованої роти механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу Володимиру Гринюку. Підпорядкований підрозділ офіцеру знищив велику кількість бронетехніки та живої сили незаконних збройних формувань. 10-11 лютого під час зачистки населеного пункту Логвінове завдяки сміливості та блискавичним рішучим діям офіцера штурмова група захопила частину населеного пункту, при цьому особисто офіцер знищив 3 одиниці бронетехніки та до 30 бойовиків. Під час проведення операції отримав поранення, але продовжив керувати зведеним підрозділом.
Глава держави також вручив військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького.