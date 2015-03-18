Порошенко посмертно нагородив волонтера на прізвисько "Чубака" орденом Богдана Хмельницького
Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив волонтера "Аероразвідки" Володимира Кочеткова-Сукача на прізвисько "Чубака" орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook.
"У середу поховають волонтера групи "Аероразвідка" Володимира Кочеткова-Сукача. Боляче, але війна забирає кращих. Пам'ятаю, 30 грудня "Чубака" демонстрував мені систему управління безпілотниками на Яворівському полігоні. Завдяки його роботі вдалося зберегти життя сотням людей", - написав Порошенко.
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Президент також висловив щирі співчуття дружині Володимира і чотирьом його дітям.
"Прийняв рішення нагородити Володимира Кочеткова-Сукача орденом Богдана Хмельницького III ступеня", - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 15 березня "Чубака" підірвався на розтяжці в Донецькій області і загинув.