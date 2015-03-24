Старший син Януковича пояснив, чому його брата поховали в Севастополі

Старший син екс-президента України Віктора Януковича Олександр розповів, що його брата поховали в Криму, тому що на півострові живе їхня мати.

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Комсомольская правда".

"Ми вирішили поховати брата тут, тому, що він дуже любив Крим, а тим більше Севастополь, і в Свято-Нікольському храмі він бував не раз. Крім того, на півострові живе наша мати і їй буде легше відвідувати тут могилу брата", - зазначив він.

Олександр Янукович повідомив, що могила його молодшого брата не залишиться безіменною - там поставлять табличку з гравіруванням і пам'ятник.

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Він також прокоментував трагічну загибель свого молодшого брата.

"Це сталося, коли було темно. Вітя їхав за кермом, почав хрустіти і тріскатися лід. Мабуть, брат вирішив, що треба їхати далі, до більш товстого льоду - «тягнув» машину до кінця, вистрибнути встигли всі, крім нього. Він пішов на дно, коли водійські двері були вже відкриті. Темно, холодна вода", - зазначив Олександр.

Нагадаємо, Віктора Вікторовича Януковича поховали в Севастополі 23 березня на території Свято-Миколаївського храму. На похорон приїздив екс-президент України Віктор Янукович, його дружина Людмила, Олександр Янукович, дружина загиблого Ольга з 5-річним сином Іллею.

Як повідомлялося раніше, ДТП за участю колишнього депутата сталася увечері 20 березня в акваторії озера в районі північної частини острова Ольхон в Росії. Авто з водієм і п'ятьма пасажирами провалилося під воду. Повідомлялося, що водій загинув, а пасажирам вдалося врятуватися. У Партії регіонів підтвердили смерть Віктора Януковича-молодшого і висловили співчуття родині.