ЗМІ: Янукович був присутній на похоронах сина в Севастополі

Про це розповів один із служителів Свято-Нікольського храму, повідомляє Крыминфо.

"На відспівуванні були родичі, в тому числі (екс-президент Віктор - УНІАН) Янукович. Жінка, судячи з усього мати, сильно плакала. Був ще маленький хлопчик, напевно, син, і кілька чоловік, швидше за все, родичі", - розповів він.

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За словами служителя, тіло Віктора Януковича-молодшого доставили в храм на Братському меморіальному кладовищі в ніч з 22 на 23 березня, при цьому похоронні богослужіння йшли до ранку. Родичі приїхали на відспівування і похорони вже вдень 23 березня.

Можлива могила Віктора Януковича-молодшого, на якій зараз немає розпізнавальних знаків, знаходиться в церковній частині кладовища. На множинних вінках на могилі є написи "Коханому синочкові від батьків", "Від дружини", "Від колег", "Від родини Бондар", "Від родини Дяченків".

Відзначається, служитель храму додав, що численні охоронці нікого не пропускали на цвинтар під час похорону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, у Криму поховали молодшого сина екс президента Януковича - Віктора.

Як повідомлялося раніше, ДТП за участю колишнього депутата сталася увечері 20 березня в акваторії озера в районі північної частини острова Ольхон в Росії.

Авто з водієм і п'ятьма пасажирами провалилася під воду. Повідомлялося, що водій загинув, а пасажирам вдалося врятуватися. У Партії регіонів підтвердили смерть Віктора Януковича-молодшого і висловили співчуття родині.



