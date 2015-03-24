Українці найбільше довіряють церкві та армії - соціолог

Найбільше українці довіряють Церкві, армії, Нацгвардії, а найбільше не довіряють – НБУ, прокуратурі, судам.

Про це в ході телемарафону "Україна понад усе" на "5 каналі" заявив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

"Найбільше українці довіряють Церкві, армії, Нацгвардії, українським ЗМІ і громадським організаціям. Президенту України – майже баланс – трошки більше недовіряють, ніж довіряють. Далі йдуть СБУ і Верховна Рада. І в кінці списку з жахливими показниками недовіри – це прокуратура, банки, НБУ, суди і російські ЗМІ", - каже Биченко.

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Як раніше повідомляв УНІАН, майже 70% громадян вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку.

Разом з тим, 42,7% вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми у більш віддаленій перспективі, 21,8% відповили, що країна зможе подолати їх впродовж найближчих кількох років, 21,6% вважають, що Україна не здатна подолати труднощі, а 13,9% не змогли відповісти.