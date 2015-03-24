Майже 70% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні в Києві результати соціологічного дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 6 по 12 березня за підтримки уряду Швеції.

17,5% респондентів переконані, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, а 15,6% не змогли відповісти.

Разом з тим, 42,7% вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми у більш віддаленій перспективі, 21,8% відповили, що країна зможе подолати їх впродовж найближчих кількох років, 21,6% вважають, що Україна не здатна подолати труднощі, а 13,9% не змогли відповісти.

На запитання щодо оцінювання перспектив економіки України у 2015 році 30,7% респондентів відповіли, що відбудеться колапс економіки з масовим закриттям виробництв і безробіттям, неможливістю виплачувати борги, різким знеціненням гривні.

Читайте такожЛише 12,6% українців повністю підтримують діяльність Порошенка - опитування

26,7% опитаних вважають, що економічна криза поглиблюватиметься, але катастрофічних наслідків не буде. 17,8% впевнені, що криза припинить поглиблюватися, але економіка до кінця цього року перебуватиме у стані застою. 11,6% респондентів думають, що економічна криза завершиться і почнеться економічне зростання. 12,6% не змогли відповісти, 0,7% поділяють іншу думку.

Під час проведення дослідження було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.