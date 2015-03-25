Президент нагородив 7 співробітників СБУ

Про це йдеться в тексті указу, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

"За вагомий особистий внесок у зміцнення національної безпеки, високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов'язку та з нагоди Дня Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

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Так, старший лейтенант Валентина Семеренко нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня, орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджений підполковник Олександр Волошин, полковник Сергій Качан, капітан у відставці Андрій Резник, підполковник Сергій Самофал.

Почесне звання "Заслужений юрист України" присвоєно полковнику Миколі Антипову.

Разом з тим, згідно з указом, орденом "За мужність" III ступеня також посмертно нагороджений капітан Віктор Манздик.