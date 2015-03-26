Автобус під Горлівкою обстріляли з міномета - міліція

Про це у Фейсбук повідомив заступник начальника Донецького облУВС Ілля Ківа.

"Сьогодні, близько 19 години в районі Артемівська, через 10 км після перетину українського блок-посту на фугасі підірвався пасажирський автобус з мирними жителями. Відразу після цього НВФ ДНР відкрили по автобусу з пасажирами - жителями Артемівська Донецької області мінометний вогонь. Внаслідок вибуху і обстрілу загинуло 4 і поранено 19 ні в чому не винних цивільних осіб", - повідомив Ківа.

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Крім того, за його словами, мінометний обстріл, відкритий терористами, перешкоджав машинам українських ДСНС і швидкої допомоги надати допомогу постраждалим мирним громадянам.

"В даний момент на місці трагедії допомогу жителям Донбасу надають українські силовики", - повідомив він.