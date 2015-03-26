У Краматорську виявлено схованку зі зброєю - МВС



Як повідомила прес-служба Краматорського міськвідділу ГУ МВС України в Донецькій області, 26 березня під час оперативно-розшукових заходів співробітники міліції встановили місцезнаходження схованки з боєприпасами.

”Вона була захована на території одного із садових товариств Краматорська в безпосередній близькості від аеродрому. В схроні було виявлено гранатомет, 390 патронів калібру 5,45 для АК-47 і граната Ф-1 без запалу”, - повідомив начальник УБОЗ ГУ МВС України в Донецької області Андрій Крищенко.

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Даний факт зареєстровано в журналі єдиного обліку Краматорського міськвідділу. За даним правопорушенням відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.