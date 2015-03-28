Мітинг "Дніпро за Україну". Подію завершено

О 17:00 у Дніпропетровську на площі Героїв Майдану розпочинається мітинг-концерт "Дніпро за Україну!". Планується, що на мітингу буде оприлюднений річний звіт роботи команди екс-голови ОДА, виступить новий глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко і відбудеться концерт українських музикантів.

Гасло мітингу - "За єдність країни".

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Як повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Верховної Ради Борис Філатов, у мітингу візьмуть участь Ігор Коломойський і члени його команди, в тому числі сам Філатов і екс-заступники Коломойського Геннадій Корбан і Святослав Олійник.

Також, за словами Філатова, вжито безпрецендентних заходів безпеки.