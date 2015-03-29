Міська влада обіцяє допомогти одеситам, квартири яких постраждали під час теракту

В Одесі влада обіцяє надати допомогу городянам, квартири яких постраждали під час теракту 28 березня.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв`язків з громадськістю Одеської міської ради, за попередніми даними, вибуховий пристрій спрацював під вікном волонтерського центру по вулиці Старопортофранківській,14/а. В результаті вибуху, ударною хвилею вибило 17 вікон у будинках, розташованих по вулиці Ольгіївській, 37 по вулиці Мечникова, 24.

«Також на момент вибуху в будинку по Старопортофранківській, 14а була пошкоджена газова труба, яку в даний час перекрито співробітниками аварійних служб. Перший заступник Одеського міського голови Анатолій Орловський сьогодні виїхав на місце події і дав доручення профільним службам з надання допомоги одеситам, чиї квартири постраждали в результаті вибуху», - повідомили в департаменті.

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У міськраді зазначили, що в даний момент фахівці комунального підприємства ЖКС «Порто-Франківський» вже проводять роботи щодо встановлення шибок у вікна.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня близько 22.30 в міліцію надійшло повідомлення про вибух у будівлі по вулиці Старопортофранківській. На місці події попередньо встановлено, що спрацював вибуховий пристрій, встановлений на підвіконня 1-поверхової будівлі. За даною адресою розміщувався офіс однієї з громадських організацій, яка займалася допомогою воїнам АТО.

За висновком експертів, потужність вибухового пристрою склала близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті. Попередня правова кваліфікація події - 1 ч. ст. 258 (терористичний акт) КК України.