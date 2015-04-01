США передали українським прикордонникам 17 бронеавтомобілів "Форд Рейнджер"

Про це повідомляє прес-служба Посольства США в Україні у Facebook.

"На сьогодні Державній прикордонній службі України надано 17 броньованих автомобілів "Форд Рейнджер" в рамках сприяння безпеці України на підставі документа Білого дому від 4 червня 2014 року", - сказано в повідомленні.

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Як зазначається, автомобілі обладнані для потреб поліції, мають більш потужний, ніж у стандартній комплектації, двигун, модифіковану систему підвіски для кращої маневреності позашляховика, освітлювально-пошукову систему, що використовується правоохоронними органами, захисні металеві дуги, лебідку на 4,5 тонни для аварійно-рятувальних операцій.