США передали українським прикордонникам 17 бронеавтомобілів "Форд Рейнджер"
США передали українським прикордонникам 17 броньованих автомобілів "Форд Рейнджер", які мають спеціальне обладнання.
Про це повідомляє прес-служба Посольства США в Україні у Facebook.
"На сьогодні Державній прикордонній службі України надано 17 броньованих автомобілів "Форд Рейнджер" в рамках сприяння безпеці України на підставі документа Білого дому від 4 червня 2014 року", - сказано в повідомленні.
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Як зазначається, автомобілі обладнані для потреб поліції, мають більш потужний, ніж у стандартній комплектації, двигун, модифіковану систему підвіски для кращої маневреності позашляховика, освітлювально-пошукову систему, що використовується правоохоронними органами, захисні металеві дуги, лебідку на 4,5 тонни для аварійно-рятувальних операцій.
На сьогодні Державній прикордонній службі України надано 17 броньованих автомобілів "Форд Рейнджер" у рамках сприяння бе...Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on 1 Апрель 2015 г.