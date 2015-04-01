СБУ розкрила групу лівих радикалів, причетних до 9 терактів в Одесі

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська. За її словами, встановлена злочинна група для скоєння терактів і для дестабілізації ситуації в місті. В угрупування організувались радикальні прихильники комуністичної ідеології, активні учасники одеського антимайдану і так званого "Куликового поля".

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У результаті спецоперації, вчора та сьогодні затримано трьох основних учасників групи (1960, 1963, 1969 років народження), які дають свідчення і підтвердили, що саме вони підготували та вчинили теракти в Одесі 3, 10 грудня 2014 року, 4, 16 січня цього року, а також 10 лютого, 5, 12, 23, 28 березня.

У зловмисників вилучено під час обшуків таймери, аналогічні тим, що приводили в дію вибухові пристрої під час вказаних терактів. Також вилучено хімічні речовини, деталі мобільних телефонів, велику кількість радіотехнічних елементів та електронних плат, схожих на складові пристроїв, що використовувались при скоєнні злочинів, а також вилучено обріз мисливської рушниці.

Як зазначила Олена Гітлянська, затримані дали свідчення про виготовлення вибухових пристроїв, розвідку місцевості напередодні вчинення терактів, транспортування зловмисників автомобілем одного з них, контрспостереження під час скоєння злочинів.

"За свідченням затриманих, підгрунтям їхньої протиправної діяльності були “комуністичні ідеали", - зазначила Олена Гітлянська.

Наразі слідчим відділом СБУ в Одеській області розпочато кримінальні провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.