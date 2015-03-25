Наливайченко повідомив про посилення контртерористичних заходів в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам у Києві після покладання квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної сотні, встановленого на території Академії СБУ, повідомив голова спецслужби Валентин Наливайченко.

“Правоохоронні органи та органи Служби безпеки насправді, як забезпечували громадський порядок в Одеській області, так за ними і зберігається це завдання. Більше того, ми посилили керівною групою Служби безпеки контртерористичні заходи, які тривають в Одесі”, - сказав Наливайченко.

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Він поінформував, що працівники СБУ затримали ще трьох диверсантів на території Одещини, у них вилучено вибухівку, яку вони планували використати для терактів.

За словами Наливайченка, СБУ та інші правоохоронні органи готуються до чергового етапу контртерористичної операції на Одещині для повної її зачистки від терористично налаштованих груп або окремих осіб.