На Великдень і "проводи" Луганська область відкриє кордон з Росією

Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної державної адміністрації на Facebook.

«Я попросив, щоб на Великдень і в поминальні дні прикордонники відкрили кордон там, де є суміжні села з Російською Федерацією. І там, і тут живуть українці. Хто хотів туди поїхати - вже виїхав, хто хотів утекти - давно вже втік. У людей буде можливість пересуватися за спрощеною процедурою перевірки документів і без огляду, щоб була можливість спокійно пом'янути своїх родичів», - повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль під час зустрічі з представниками релігійних конфесій.

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Мова йде про контрольно-пропускні пункти в Станично-Луганському, Міловському, Троїцькому, Новопсковському та Біловодському районах Луганської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в односторонньому порядку припиняє дію угоди про малий прикордонний рух між Україною і Російською Федерацією.