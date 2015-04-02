На Житомирщині громада через суд виборює право перебувати в УПЦ КП

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського апеляційного адміністративного суду.

Громада подала апеляцію на постанову окружного адмінсуду від 6 жовтня 2014 року.

Як пояснили у судовій інстанції, "ще у 2013 році вказана релігійна громада вирішила вийти із підпорядкування Московського патріархату. У законний спосіб було ухвалено статут громади, який у червні минулого року затвердив голова Житомирської облдержадміністрації . Але згодом суд першої інстанції прийняв рішення, що підпорядкування церкви громади так і залишається за Московським патріархатом".

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Так, 6 жовтня 2014 року Житомирський адміністративний суд скасував розпорядження голови ОДА і задовольнив позов Свято-Миколаївської православної церкви УПЦ.

"Фактично, ми вважаємо, що це був суд між громадою Московського патріархату та Житомирською облдержадміністрацією. Тепер громада оскаржує це рішення в суді вищої інстанції. Сьогодні засідання суду не відбулося через відсутність адвокатів, що представляють інтереси Московського патріархату",-розповіли представники громади парафії Попільні.

З ними разом до суду прибув священик УПЦ УП владика Ізяслав. Свого часу він взяв участь у зборах попільнянської громади, де вирішувалось питання про приналежність управління церквою.

"Гадаю, суд прийме правильне рішення, адже лише громада визначає свою релігійну підлеглість",- сказав свящненнослужитель.

Наступне судове засідання має відбутися 28 квітня.

Водночас представники Московського патріархату запевнили журналістів, що вважають рішення адміністративного суду від 6 жовтня минулого року законним та мають намір і надалі відстоювати свою позицію в апеляційному суді.

Довідка УНІАН. Стаття 8 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" зазначає, що "Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами і вільну зміну цієї підлеглості".

Раніше УНІАН повідомляв, що Волинська єпархія УПЦ подаватиме до суду за наклеп та розпалювання релігійної ворожнечі.