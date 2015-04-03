До Москви з Ємену евакуйовані двоє громадян України

Про це УНІАН повідомив співробітник посольства України в РФ. "На даний момент в Москву доставлені двоє громадян України. Вони прибули літаком МНС РФ з Сани (столиця Ємену) на підмосковний аеродром "Чкаловський", після цього вони були доставлені в готель при посольстві України в Москві", - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою і початком міжнародної військової операції в Ємені український МЗС рекомендував громадянам України утриматися від поїздок в цю країну або покинути її територію до стабілізації ситуації.

Саудівська Аравія і створена нею коаліція з 26 березня почала військову операцію в Ємені. Армії Саудівської Аравії та інших країн наносять повітряні удари по позиціях шиїтського повстанського угрупування Хуті в Ємені, наступ якого змусив президента Ємену бігти з країни.