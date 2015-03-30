Саудівська Аравія заблокувала порти Ємену

Про це повідомив представник міноборони королівства. Саудівський посол у Лондоні в інтерв'ю Бі-бі-сі повторив раніше висловлені підозри Ер-Ріяда, що Іран допомагає єменським шиїтам зброєю.

Читайте такожЄдина армія арабських держав складатиметься з 40 тисяч елітних військовихТегеран і самі хусити категорично заперечують подібні припущення.

Міжнародна коаліція з участю Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки на прохання президента Абд Раббо Мансура Хаді веде в Ємені військову операцію "Буря рішучості" проти повстанців-хуситів, контролюючих велику частину території країни.

Коаліція завдала авіаударів по аеропорту Сани і низці військових об'єктів, в результаті чого загинули десятки людей.