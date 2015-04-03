У Харкові призначено нового прокурора

Як повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури, Гончаренко, який до цього працював начальником управління у прокуратурі Харківської області, призначений прокурором Харкова вчора, 2 квітня.

Читайте такожПрокурор Харкова звільнився за власним бажаннямЯк повідомляв УНІАН, 19 лютого прокурор міста Харкова Євген Попович був звільнений із займаної посади за власним бажанням. Виконувачем обов`язків прокурора Харкова був призначений прокурор Київського району м. Харкова Олександр Фільчаков.