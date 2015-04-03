Поліграфкомбінат "Україна" почав друкувати бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію ТЗ
Міністерство внутрішніх справ України уклало з Поліграфкомбінатом "Україна" договір на виготовлення бланків національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.
Про це повідомляється на сайті державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна"".
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"Зважаючи на це, Поліграфкомбінат "Україна" буде працювати у вихідні дні, щоб в найкоротші терміни здійснити поставку бланків документів", - сказано також у повідомленні підприємства.
Раніше державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" інформувало, що не впливає на ситуацію з дефіциту посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і не має можливості на неї вплинути.
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"16.03.2015 Поліграфкомбінатом "Україна" направлено на адресу Міністерства внутрішніх справ України підписаний договір на поставку зазначених бланків за ціною 213,00 грн. (курс НБУ 23,45 грн/дол.) з ПДВ. Підвищення вартості обумовлено об’єктивними економічними факторами. Для виготовлення бланків документів використовуються імпортні матеріали, в зв’язку із відсутністю їх виробництва в Україні. За період з травня 2014 по даний час відбулась різка девальвація валюти (99,3%), а крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.02.2015 №119-р було введено імпортний збір у розмірі 5% вартості матеріалів, що по незалежним від виробника причинам вплинуло на вартість бланків документів", - повідомили також на підприємстві.