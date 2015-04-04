У неділю в Україні різко похолодає до – 10

Вдень 0-7 тепла, на заході місцями 0-2 морозу, у південній частині буде тепліше, до 6-12 градусів вище нуля. Волога погода утримається, періодично очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 4-10 морозу, вдень 0-6 градусів тепла, місцями 0-2 градуса морозу.

У північних областях очікується волога погода, дощі, місцями з мокрим снігом. Вночі 5 квітня - без опадів. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У центральній частині очікуються дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, 5 квітня до 2 морозу, вдень 2-9 градусів тепла.

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У східних областях очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, вночі 5 квітня буде сухо. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 6-12 градусів тепла.

У південній частині переважно сухо, лише вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 4-9, 5 квітня до 10-12 градусів тепла.

У Києві переважатиме волога погода. Температура повітря вночі близько нуля, в околицях до 2 морозу, вдень 4-6 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.