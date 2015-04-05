Порошенко та Яценюк привітали католиків з Великоднем

Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк привітали українських католиків з Великоднем.

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