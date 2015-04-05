Порошенко та Яценюк привітали католиків з Великоднем

09:41, 05 квітня 2015
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк привітали українських католиків з Великоднем.

Фото УНИАН

Привітання президента та прем'єра опубліковані у соцмережах.

"З Воскресінням Господнім християн, що святкують за григоріанським календарем!" - написав президент у своєму Facebook.

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З Воскресінням Господнім християн, що святкують за григоріанським календарем!

Posted by Петро Порошенко on 4 Апрель 2015 г.

Яценюк у своєму привітанні побажав усім миру.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 5 квітня, віряни західного обряду святкують свято Христового Воскресіння, яке ще називають Великоднем.

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