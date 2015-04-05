Порошенко та Яценюк привітали католиків з Великоднем
09:41, 05 квітня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк привітали українських католиків з Великоднем.
Віряни західного обряду святкують свято Христового Воскресіння / УНІАН
Привітання президента та прем'єра опубліковані у соцмережах.
"З Воскресінням Господнім християн, що святкують за григоріанським календарем!" - написав президент у своєму Facebook.
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З Воскресінням Господнім християн, що святкують за григоріанським календарем!Posted by Петро Порошенко on 4 Апрель 2015 г.
Яценюк у своєму привітанні побажав усім миру.
Сердечно вітаю всіх християн, які святкують Великдень за григоріанським календарем! Миру всім нам! Христос Воскрес! http://t.co/vTl1lxB5G4
— Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) April 5, 201
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 5 квітня, віряни західного обряду святкують свято Христового Воскресіння, яке ще називають Великоднем.
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