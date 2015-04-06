На Волині затонув автомобіль із чотирма людьми, з них двоє дітей

Про подію повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Водій легкового автомобіля не впорався з керування та з’їхав з обриву у річку, внаслідок чого автомобіль затонув. За попередніми даними, в автомобілі перебували 4 осіб, з них двоє дітей (2001 та 2005 р.н.)», - сказано в повідомленні.

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Станом на 7 год. проводяться аварійно-рятувальні роботи з підняття автомобіля на поверхню. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС України у Волинській області.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Львівщині автомобіль в'їхав у зупинку: п'ятеро людей загинули, двоє травмовані.