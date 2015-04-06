В Одесі міліція виявила схованку-склад терористів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на протидію проявам тероризму, співробітники міліції на території Одеси виявили схованку, де підозрювані у скоєнні вибухів зберігали свій арсенал.

«Оперативники карного розшуку із залученням вибухотехніків і кінологів на території однієї з міських виробничих баз знешкодили та вилучили готовий до використання вибуховий пристрій, 2 тротилові шашки, 9 електродетонаторів і капсулів, 2 запалювальні трубки, 3-літрові пластикові каністри з паливною речовиною, 6 патронів калібру 9 мм», - розповіли у відділі.

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Серед вилученого також були матеріали, які документували як самих учасників злочинної групи, так і обставини вчинення ними терористичних актів, а також фінансову звітність.

За словами начальника регіонального главку МВС Івана Катеринчука, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення або зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Вживаються заходи щодо встановлення та подальшого затримання причетних до скоєння терористичних актів на території Одеси.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в Одесі затримано злочинну групу з трьох осіб, причетну до 12 терактів у місті. Встановлено, що підозрювані причетні до здійснення низки вибухів з жовтня 2014-го по березень 2015 року.