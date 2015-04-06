Суд заарештував трьох підозрюваних в організації вибуху біля Запорізької ОДА

Суд Жовтневого району Запоріжжя сьогодні обрав трьом підозрюваним в організації вибуху біля будівлі Запорізької ОДА та підготовці інших терактів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова, «Жовтневий райсуд Запоріжжя визначив запобіжний захід трьом затриманим за підозрою в організації та підготовці терактів у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави».

Як повідомляв УНІАН, трьох жителів Запоріжжя було затримано 4 квітня в ході спецоперації, яка проводилася співробітниками СБУ та прокуратури за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений групою осіб за попередньою змовою).

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Вночі 25 березня біля штабу «Самооборони Запоріжжя», який займає приміщення на першому поверсі будівлі Запорізької ОДА та облради, вони організували вибух саморобного вибухового пристрою й планували здійснити ще кілька терактів: збиралися закласти вибухівку в судових установах та військкоматах Запоріжжя.

У диверсантів вилучено детальні плани скоєння терактів, 5 бойових гранат, речовини й хімічні складові для виготовлення потужних вибухових пристроїв, банківські картки, на які куратори терористів перераховували кошти.

За даними СБУ, групу диверсантів фінансово та організаційно підтримувала «верхівка» терористів із «ДНР», яку координували спецслужби РФ. Вибух біля будівлі Запорізької ОДА учасники групи скоїли за 18 тис. грн.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, вибухова хвиля пошкодила скло в приміщенні.