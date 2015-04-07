Рада надала пільги добровольцям та іншим учасникам АТО
Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 274 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Як повідомив на засіданні парламенту голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, даним законом передбачено, що добровольцям нелегалізованих формувань надаватиметься тільки статус інвалідів війни у випадку отримання ними інвалідності.
Читайте такожУчасники АТО можуть безкоштовно їздити у метро виключно за посвідченням учасника бойових дій
За його словами, також розповсюджуються соціальні гарантії на сім'ї таких добровольців в разі їх загибелі, але за умови, що такі добровольчі формування виконували завдання АТО у взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями. Третьяков додав, що такі формулювання у законі були підтримані після довгих дискусій.
Він також зазначив, що статус учасника бойових дій надаватиметься лише тем, хто воював із зброєю, а цивільним особам, які залучалися до забезпечення АТО, буде надаватися статус виключно учасників війни.
Третьяков також повідомив, що, відповідно до даного закону, статус інваліда війни отримають всі, хто став інвалідом в результаті безпосередньої участі в АТО, в тому числі добровольці, волонтери, цивільні особи, які були залучені до АТО.