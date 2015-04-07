Рада надала пільги добровольцям та іншим учасникам АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 274 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомив на засіданні парламенту голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, даним законом передбачено, що добровольцям нелегалізованих формувань надаватиметься тільки статус інвалідів війни у випадку отримання ними інвалідності.

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За його словами, також розповсюджуються соціальні гарантії на сім'ї таких добровольців в разі їх загибелі, але за умови, що такі добровольчі формування виконували завдання АТО у взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями. Третьяков додав, що такі формулювання у законі були підтримані після довгих дискусій.

Він також зазначив, що статус учасника бойових дій надаватиметься лише тем, хто воював із зброєю, а цивільним особам, які залучалися до забезпечення АТО, буде надаватися статус виключно учасників війни.

Третьяков також повідомив, що, відповідно до даного закону, статус інваліда війни отримають всі, хто став інвалідом в результаті безпосередньої участі в АТО, в тому числі добровольці, волонтери, цивільні особи, які були залучені до АТО.