Завтра у Харкові через ремонт стели закриють рух транспорту проспектом Правди

У Харкові через проведення ремонтних робіт на стелі з прапором України, яку демонтували з огляду на пошкодження внаслідок вибуху, 8 квітня закриють рух транспорту проспектом Правди.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

У міськраді зауважили, зараз рух проспектом Правди відновлений, однак дорогу перекриють 8 квітня з 13:00.

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"Рух транспорту відновиться після закінчення ремонту", - наголосили у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 7 квітня близько 3:40 невідомі підірвали стелу з Державним прапором України на проспекті Правди. Дану подію кваліфіковано як терористичний акт. Робітники демонтували стелу, що була пошкоджена вибухом.

У прес-центрі СБУ повідомили, що затримали ймовірного організатора вибухів у місті, у тому числі підриву стели на проспекті Правди.

Місцева влада обіцяє відновити пошкоджену внаслідок теракту стелу з прапором України до 11 квітня.