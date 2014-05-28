Кінематографісти закликають домогтися звільнення режисера Сенцова із полону ФСБ

Як повідомляється на сайті Національної спілки кінематографістів України, сьогодні українські кінематографісти, представники Автомайдану, одним з учасників якого був Сенцов, та інші небайдужі громадяни пікетували Адміністрацію президента з вимогою до влади докласти всіх можливих зусиль та заходів із якнайшвидшого звільнення Сенцова, якого 11 травня у Сімферополі затримали співробітники ФСБ. Згодом він був етапований до московської в’язниці «Лефортово». Сенцова звинувачують у підготовці терористичного акту в Криму.

У зверненні кінематографістів і громадськості до виконувача обов’язків президента України Олександра Турчинова наголошується на кричущій бездіяльності українських владних інституцій у справі визволення з російського полону українського патріота, талановитого кінорежисера Сенцова.

«Олег Сенцов зі своїм дебютним повнометражним фільмом «Гамер», створеним кілька років тому в Криму, де режисер і живе, полонив серця глядачів та журі низки найпрестижніших європейських кінофестивалів, зокрема, у Роттердамі та Вісбадені. Його стрічка отримала почесні нагороди на міжнародних кінофорумах в Одесі та в російському Ханти-Мансійську.

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Роботу ж над своїм наступним фільмом «Носоріг», фінансування на який отримав від Української держави, Сенцов відклав на час, керуючись своєю громадянською позицією, через свою участь у Революції Гідності – на київському Майдані він провів усі три драматичні й трагічні місяці. Він не фільмував, як багато з наших колег, за що їм велика шана, а був, за його ж словами, «простим солдатом революції», - сказано у зверненні.

«Після падіння злочинного режиму Януковича Сенцов повернувся до Криму і продовжив виконувати свій патріотичний обов’язок – допомагав українським громадянам, зокрема, військовим, що опинилися у великій скруті через російську анексію Криму: транспортував харчі, побутово необхідні речі до фактично блокованих українських військових частин», - повідомляють кінематографісти.

Вони вважають, що ФСБ затримало Сенцова, намагаючись помститися за його громадянську позицію та з метою залякування інших українських патріотів у Криму – із абсурдним звинуваченням у нібито підготуванні терористичного акту.

Відтоді публічно на захист Сенцова та з вимогою його звільнити виступила низка поважних громадських організацій, українських та закордонних, серед яких Національна спілка кінематографістів України, російський КіноСоюз, Конфедерація спілок кінематографістів країн СНД і Балтії, а також Європейська кіноакадемія…

«На жаль, жодної офіційної відповіді, жодної інформації від уповноважених російських владних органів досі не отримано.

Тим часом ми є свідками абсолютно неадекватної, пасивної, фактично бездіяльної поведінки відповідних українських владних інституцій у питанні визволення безневинно арештованого громадянина України. Обійшлося лишень коментарем Департаменту інформаційної політики МЗС України…», - наголошують автори звернення.

Вони переконанні, що в Росії Сенцова за сфабрикованим звинуваченням про підготовку теракту засудять щонайменше на 10 років позбавлення волі.

«У цій загрозливій ситуації українська кіногромадськість, усі небайдужі люди обурені бездіяльністю наших владних інституцій, які не захищають жорстоко переслідуваних агресором українських громадян, патріотів Вітчизни.

Ми вимагаємо екстраординарних дій у справі Сенцова, вимагаємо від Вас, як виконувача обов’язків Президента виконати свій обов’язок – будь-якими приступними засобами звільнити громадянина України з полону. Впевнені, що такі засоби існують. З Вашого ж боку має бути проявлена політична воля», - підкреслюють автори звернення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив, що Консульський відділ Посольства України в РФ направив додатковий запит до ФСБ щодо надання дозволу на зустріч українського режисера Сенцова та ще двох затриманих українців з консульським співробітником.

Він повідомив, що 27 травня українська сторона отримала від РФ ноту, в якій коротко інформується про те, які статті інкримінуються затриманим. Зокрема, українці підозрюються в організації терористичної діяльності, підготовці злочинів, незаконному придбанні та носінні зброї.

“Ми будемо вживати всіх необхідних заходів, передбачених конвенціями, для того, щоб домогтися від Російської Федерації більш детальної інформації про місце утримання українських громадян і те, що їм інкримінується”, - сказав Перебийніс.

Перебийніс зазначив, що Україна вимагає звільнити своїх громадян, оскільки злочини, які їм інкримінуються, є “абсолютним абсурдом”.