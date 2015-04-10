Сьогодні - Страстна П'ятниця

Православна церква згадує Хресні страждання та смерть Ісуса Христа.

Як повідомляє Центр інформації Української православної церкви Московського патріархату, посилаючись на главу адміністративного апарату Київської митрополії ієромонаха Віктора (Коцабу), особливістю цього дня є те, що у Велику П’ятницю за церковним уставом не звершується Божественна літургія, адже вважається, що у цей день її звершив Господь на Хресті.

“Винесення Плащаниці - ікони Христа, що лежить у гробі, відбувається, зазвичай, вдень. Приблизно о другій чи о третій годині дня Плащаницю виносять з вівтаря і встановлюють у центрі храму на підвищенні, прикрашеному квітами, який символізує Гроб Господній”, - сказав Коцаба.

Представник церкви нагадав про те, що день хресної смерті Христа є днем суворого посту.

“За церковним уставом, цього дня вживати їжу можуть тільки хворі та діти і тільки після заходу сонця. Однак у зв’язку з тим, що служба здійснюється вдень у п'ятницю, в багатьох храмах дозволяється вживати їжу після служби винесення Плащаниці”, - уточнює ієромонах.

Цього дня у Єрусалимі прочани з усього світу, за давньою традицією, звершують хресну ходу на згадку про Хресну дорогу, якою йшов Христос на розп’яття.

Читайте такожCьогодні - Чистий Четвер“Під час процесії паломники несуть хрести різних розмірів, співають гімни та прочитують уривки з Євангельських текстів про страждання та смерть Господа. Зазвичай, маршрут, що розпочинається від Левових воріт Старого міста, неподалік від місця, де стояла римська фортеця Антонія, веде на захід по Старому Єрусалиму до Храму Гробу Господнього. Хресний шлях до Голгофи, за традицією, проходить з 14-ма зупинками”, - повідомив ієромонах.

Перші 9 зупинок знаходяться вздовж Хресного шляху або Скорботної дороги, інші п’ять - на території храму Гробу Господнього.

Список зупинок

1. Допит Ісуса Понтія Пілатом, і вирок Христа до страти (Мф. 27, 26).

2. Арка, де Пілат вивів Ісуса перед первосвящениками, і вказуючи на Христа сказав «Це людина» (Ін. 19, 5).

3. Місце першого падіння Христа.

4. Місце зустрічі Христа з Богоматір'ю на шляху на Голгофи.

5. Місце зустрічі Христа з Симоном Кірінейським, якому дали нести хрест до Лобного Місця.

6. Місце, де Свята Вероніка витерла обличчя Христа своїм шовковим покривалом.

7. Місце другого падіння Христа.

8. Місце зустрічі Христа з благочестивою жінкою.

9. Місце третього падіння Христа.

10. На вході в Храм Гробу Господнього — зняття одягу — приділ Поділу Риз, де з Іісуса зняли одяг перед розп’яттям.

11. Прибиття Спасителя до Хреста.

12. Іісус помирає на Хресті.

13. Зняття Сина Божого з Хреста та помазання Тіла Христа благовонним миром перед похованням.

14. Положення Тіла Іісуса у гробі. Праведний Йосиф Аримафейський. узяв Тіло Спасителя, обгорнув його плащаницею і поховав у своїй гробниці, яка знаходилася в скелі. Тут Христос Воскрес.