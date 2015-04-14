На Хмельницький налетіла піщана буря (відео)
15:55, 14 квітня 2015Суспільство
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У понеділок, 13 квітня, близько 20:00 Хмельницький накрила піщана буря.
Піщана буря в Хмельницькому / twitter.com/Gandrushka
Аномальне для Хмельницького явище зафіксували камери спостереження.
На відео видно, як сильний вітер ледь не зносить людей і транспорт з мосту. Явище відбувалося не більше 5 хвилин.
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Піщана буря - атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (часток ґрунту, піску) вітром з земної поверхні в шарі висотою кілька метрів зі значним погіршенням горизонтальної видимості (зазвичай на рівні 2 м вона складає від 1 до 4 км, але в ряді випадків може знижуватися до декількох сотень і навіть до декількох десятків метрів).
Часто виникає в теплу пору року в пустельних і напівпустельних регіонах.
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