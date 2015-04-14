Справу щодо мера Чернігова Соколова направлено до суду

Прокуратура Чернігівської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо міського голови Чернігова Олександра Соколова.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури області, керівнику обласного центру інкримінується службова недбалість при перерахуванні 4,7 млн грн бюджетних коштів на закупівлю житла за державною програмою. Читайте такожПрокуратура просить суд відсторонити від посади мера Чернігова Правова кваліфікація вчиненого злочину, згідно з обвинувальним актом - ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу ("службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки"). Кримінальне провадження направлено до Деснянського районного суду Чернігова.

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