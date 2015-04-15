Завтра в Україні буде тепло і дощитиме

У четвер, 16 квітня, в Україну прийде потепління, температура повітря підвищиться до 14-22 градусів.

На півдні і в західній частині місцями до 20-24 градусів вище нуля. Атмосферні фронти обумовлять періодичні дощі - від невеликих до помірних, повідомляє «Оpogode». У західній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 19-24 градуси тепла. У північних областях переважатиме волога погода. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 12-18 градусів тепла. У центральній частиніочікуються дощі. Вночі 5-11 тепла, вдень 15-22 градуси тепла. Читайте такожСиноптики обіцяють заморозки по всій Україні У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 12-17 градусів тепла. У південній частині дощі чергуватимуться з сухою погодою. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 16-24 градусів тепла. У Києві місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі 6-9 градусів тепла, вдень 15-18 градусів тепла. Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с, поривчастий.

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