У Луцьку через похолодання відновили опалення

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, відповідне розпорядження дав луцький міський голова Микола Романюк.

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Відновлення подачі теплоносія для опалення пов'язано зі зниженням середньодобової температури повітря.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку в зв'язку з потеплінням виконавчий комітет з 10 квітня припинив подачу теплоносія для опалення житлових будинків і інших закладів.