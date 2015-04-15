У Луцьку через похолодання відновили опалення
14:57, 15 квітня 2015Суспільство
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У Луцьку через похолодання з сьогоднішнього дня відновили опалення.
У Луцьку з-за холодної погоди відновили опалення / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, відповідне розпорядження дав луцький міський голова Микола Романюк.
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Відновлення подачі теплоносія для опалення пов'язано зі зниженням середньодобової температури повітря.
Як повідомляв УНІАН, у Луцьку в зв'язку з потеплінням виконавчий комітет з 10 квітня припинив подачу теплоносія для опалення житлових будинків і інших закладів.
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