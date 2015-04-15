У Луцьку через похолодання відновили опалення

14:57, 15 квітня 2015
Суспільство
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У Луцьку через похолодання з сьогоднішнього дня відновили опалення.

В Луцке из-за холодной погоды возобновили отопление / УНИАН

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, відповідне розпорядження дав луцький міський голова Микола Романюк.

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Відновлення подачі теплоносія для опалення пов'язано зі зниженням середньодобової температури повітря.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку в зв'язку з потеплінням виконавчий комітет з 10 квітня припинив подачу теплоносія для опалення житлових будинків і інших закладів.

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