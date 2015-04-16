У Києві знайдена машина з італійськими номерами, з якої розстріляли Бузину

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління МВС в Києві Олександр Терещук.

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"Так, автомобіль знайдений, на ньому номера європейської країни - італійські", - сказав Олександр Терещук.

Відповідаючи на запитання щодо мотивів убивства і версій, які розглядає слідство, він сказав: "Журналістська діяльність - це перша і основна, друга - вбивство на ґрунті особистої неприязні, все решту будемо розглядати по мірі надходження інформації".

Раніше народний депутат Антон Геращенко повідомляв, що номери на машині були або латвійські або білоруські, але точно не українські.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві невідомі вбили журналіста Олеся Бузину. Вбивство було скоєно близько 13.20 на вулиці Дехтярівська біля будинку, де проживав журналіст. За свідченням свідків, двоє невідомих їхали в автомобілі, і один з них вистрілив у журналіста.