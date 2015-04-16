Свідок вбивства Бузини: Він навіть намагався руками закриватися від пострілів

Такі припущення зробив сусід вбитого Віталій Татаренко в коментарі depo.ua.

За його словами, він йшов додому на обід.

"Я мешкаю в четвертому під'їзді, а Бузина проживав у другому. Але подвір'я в нас було спільним. Наче все було тихо, коли я вже йшов з обіду на роботу та раптом я почув кілька гучних пострілів", - сказав він.

Чоловік зазначив, що одразу повернувся і побачив, як в метрах 50-70 від нього двоє молодиків стріляють у чоловіка.

"Було звичайно далекувато, але я побачив, що Бузина навіть намагався закриватися руками від пострілів. Все це відбувалося кілька секунд. Після чого один з молодиків застрибнув у автівку темного кольору, яка була припаркована біля під'їзду Бузини. А другий вбивця підійшов до вже лежачого Бузини і ще один раз вистрелив у нього. Мабуть, то був контрольний постріл в голову", - додав свідок події.

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За словами Татаренка, після цього і другий вбивця застрибнув у ту саму автівку та вона дуже швидко зникла з подвір'я.

Чоловік каже, що державні номери на машині були іноземними.

"Виходить, що вбивці чекали на Бузину, щоб розправитися з ним. Добре, що я був досить далеко від місця події. Тому, що якби я був поруч, то мене могли прибрати, як свідка".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.20 в Києві в районі вул. Дегтярівської двоє невідомих у масках застрелили журналіста Бузину. Слідчим відділом Шевченківського райуправління міліції Києва відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.