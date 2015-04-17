Бойовики пропонують жителям Алчевська працювати за буханець хліба

Бойовики не хочуть платити гроші за запропоновану роботу.

В окупованому бойовиками Алчевську центр зайнятості пропонує місцевим жителям взяти участь у громадських роботах з благоустрою міста. Читайте такожТурчинов: Бойовики можуть розпочати в будь-який час активні бойові дії Як повідомляє захоплена бойовиками Алчевська міськрада, графік роботи з 7:00 до 12:00 щодня, окрім вихідних. Оплату праці пропонують продуктами: щодня - буханець хліба, а щотижня - продуктовий набір.

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