СБУ затримала в Донецькій області майже 100 вагонів з металобрухтом і вугіллям

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ. "Зловмисники намагалися незаконно вивезти з тимчасово окупованої території (майже 100 вагонів) за фіктивними документами", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожОБСЄ: Бойовики продовжують вивозити вугілля з Донбасу до РосіїКошти, отримані від реалізації вантажу, представники терористичної організації "ДНР" планували використати для фінансування незаконних воєнізованих формувань, зазначили в СБУ.

31 вагон із брухтом чорних металів та 8 вагонів із вугільною продукцією, які перевозилася за сфальшованими супровідними документами, правоохоронці виявили на залізничній станції "Кривий Торець" у Донецькій області.

Ще 65 таких вагонів, сформованих на підконтрольних бойовикам територіях, були виявлені на залізничній станції у Волновасі. Організатори оборудки намагалися приховати "ліві" вантажі серед вагонів, що перевозять метал за встановленим порядком, пояснили у відомстві.

"Черговий канал фінансування терористів перекрито. На затримані вантажі накладено арешт, тривають слідчі дії", наголошує СБУ.