В Україну йдуть заморозки і мокрий сніг

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, в західних та Житомирській областях місцями заморозки 0-3, температура вдень 5-10 градусів тепла; у південній частині вночі 3-8 градусів тепла, вдень 9-14 градусів.

Читайте такожЦього тижня в Україні мокрий сніг та заморозки будуть чергуватися з сонцем і +25

У Києві - невеликий дощ, температура вночі 1-3 градусів тепла, вдень 7-9.

В понеділок, 20 квітня, часом дощі, вночі в західних і північних областях місцями з мокрим снігом. Температура вночі 1-6 градусів тепла. У Києві 20 квітня часом дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі 1-3 градусів тепла, вдень 7-9.