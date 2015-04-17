18 квітня в Україні похолоднішає, очікуються дощі (мапа)
14:01, 17 квітня 2015Суспільство
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Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, температура до 19 градусів тепла.
Мапа погоди на завтра / Укргідрометцентр
Про це повідомляє Гідрометцентр.
В центральних, східних областях та карпатському регіоні дощі, вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у східних областях місцями сильні дощі (на високогір'ї Карпат з мокрим снігом), на решті території місцями невеликий дощ.
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Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10°, в західних та північних областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, в південній частині подекуди 14-19°.
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