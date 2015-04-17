18 квітня в Україні похолоднішає, очікуються дощі (мапа)

Про це повідомляє Гідрометцентр.

В центральних, східних областях та карпатському регіоні дощі, вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у східних областях місцями сильні дощі (на високогір'ї Карпат з мокрим снігом), на решті території місцями невеликий дощ.

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Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, в західних та північних областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, в південній частині подекуди 14-19°.