У Києві поховали журналіста Олеся Бузину (фото)

Прощання з журналістом Олесем Бузиною пройшло біля будинку по вулиці Дегтярівській, 58 у Києві.

Віддати шану загиблому прийшли близько 500 людей, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Відспівування загиблого пройшло у церкві Живоносного джерела Києво-Печерської лаври. Поховали Бузину на Берковецькому цвинтарі.

16 квітня колишнього шеф-редактора газети «Сегодня» Олеся Бузину було вбито біля його будинку 5 пострілами. Встановлено, що вбивці пересувались на автомобілі Ford Focus темно-синього кольору.

Олесь Бузина відомий своїми провокативними українофобськими заявами у ЗМІ. Він є також автором скандальних книжок «Воскрешение Малороссии», «Вурдалак Тарас Шевченко», «Верните женщинам гаремы» та інших.

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Також Бузина на останніх парламентських виборах у 2014 році був кандидатом у народні депутати України по мажоритарному київському міському виборчому округу № 223 від партії «Русский блок».